الجزائر ترفع حجم صادراتها من الغاز إلى إيطاليا

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قررت الجزائر رفع حجم صادراتها من الغاز إلى إيطاليا ليصل إلى 4 مليارات متر مكعب، بداية من الأسبوع القادم، حسبما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية.

وجاء في المصدر "ستتكفل شركة سوناطراك الجزائرية بتسليم هذه الشحنة الإضافية من الغاز إلى شركة إيني وكذا شركائها الإيطاليين الآخرين".

ومن المتوقع أن تسلم الجزائر إيطاليا 6 مليارات متر مكعب إضافي من الغاز بحلول نهاية عام 2022.

وللتذكير فقد تمخضت زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإيطاليا عن قرارات اقتصادية مهمة، أبرزها جعل إيطاليا الموزع الرئيسي الغاز الجزائري في أوروبا.