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أبدى الإعلامي أحمد شوبير، استياءه الشديد من تصرف وهتافات جماهير الاتحاد السكندري تجاه الحارس أحمد يحيى خلال مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري.

وهتفت جماهير الاتحاد السكندري بشدة ضد أحمد يحيى بعد تلقي شباكه الهدف الخامس في مباراة سيراميكا كليوباترا، ليطلب الحارس استبداله قبل نهاية المباراة بربع ساعة.

ودخل أحمد يحيى في نوبة بكاء هيسترية وسط مواساة لاعبي الفريقين له واحتواء الجهاز الفني للاتحاد السكندري.

ويعاني أحمد يحيي من حالة نفسية سيئة خلال الأيام الأخيرة عقب وفاة شقيقه الأكبر سعيد، واصراره خوض المباراة أمام سيراميكا.

وقال شوبير عبر أون تايم سبورتس :«لقطة جماهير الاتحاد تحتاج إلى وقفة، ولن أتوقف عن عرض هذه اللقطات».

وأكمل: «أصبحنا بلا احساس ولا مشاعر وحرام على جماهير الاتحاد اللي عملوه دة».

وروى شوبير تعرضه لموقف شبيه في مباراة الأهلي والمحلة في ملعب الأخير قائلًا:«عقب وفاة والدتي قامت جماهير المنافس بسبي بأمي ووقتها شعرت بالجنون».