رئيس وزراء العراق يزور قاعدة عين الأسد غربي الأنبار

تفقد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، قاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن "هذه الزيارة تأتي في مستهل جولة ميدانية للوقوف على جهوزية القوات المسلحة الماسكة للشريط الحدودي العراقي السوري".

وبحسب البيان، فإن السوداني "اطلع على مستويات التأهب والحركة الميدانية للتشكيلات والصنوف المنتشرة كما شهد إقلاع سرب من أربع طائرات مقاتلة نوع إف-16، ضمن تمرين تعبوي للإستطلاع والمراقبة وتنفيذ مهام الدوريات والإستجابة" .

وكانت القوات المسلحة تسلّمت قاعدة عين الأسد كاملة قبل أيام من قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش، بموجب الاتفاق المبرم بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2024.