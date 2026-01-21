فاينانشال تايمز: نزاع ترامب حول جرينلاند يعرقل خطط حزمة دعم اقتصادي لأوكرانيا

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن معارضة أوروبا لمساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على جرينلاند ولمبادرته المعروفة باسم "مجلس السلام" عطلت خطط إعداد حزمة دعم اقتصادي لأوكرانيا في مرحلة ما بعد الحرب.

ونقلت الصحيفة عن ستة مسئولين أنه تم تأجيل إعلان مزمع عن خطة ازدهار بقيمة 800 مليار دولار كان من المقرر الاتفاق عليها بين أوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع.

وقال مسئول للصحيفة: "لا أحد في حالة تسمح بإقامة استعراض كبير حول اتفاق مع ترامب في الوقت الراهن"، مضيفا أن الخلافات حول جرينلاند ومجلس السلام طغت على التركيز السابق على أوكرانيا في اجتماع دافوس.

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الثلاثاء أنه مستعد للسفر إلى دافوس، حيث يجتمع قادة العالم في منتدى اقتصادي سنوي، فقط إذا كانت واشنطن مستعدة للتوقيع على وثائق تتعلق بالضمانات الأمنية لأوكرانيا وخطة للازدهار بعد الحرب.

ميدانيا، قال مسئولان اليوم الأربعاء إن طائرات بدون طيار"درونز" أوكرانية استهدفت بلدات في جنوب روسيا، مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص ودفع إلى إجلاء عدد من السكان.

وقال مراد كومبيلوف حاكم جمهورية أديجيا في شمال القوقاز بروسيا إن طائرة مسيّرة قصفت مبنى سكنيا في بلدة بمنطقة تخطموكايسكي، مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بينهم طفل. ونُقل سبعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكتب كومبيلوف على تطبيق تليجرام قائلا إن النيران اشتعلت في 15 مركبة على الأقل جراء الهجوم.

وقال فنيامين كوندراتيف حاكم منطقة كراسنودار إن طائرة درون سقطت قرب مبنى سكني في بلدة تقع جنوبي المركز الإقليمي الرئيسي لكراسنودار. وتسنى إجلاء سكان المبنى وأُنشئت مراكز إيواء مؤقتة.