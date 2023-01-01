 مصرع مسن صدمته سيارة ميكروباص بالشيخ زايد - بوابة الشروق
السبت 15 يوليه 2023 1:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟
النتـائـج تصويت

مصرع مسن صدمته سيارة ميكروباص بالشيخ زايد

محمود عبد السلام
نشر في: السبت 15 يوليه 2023 - 12:57 ص | آخر تحديث: السبت 15 يوليه 2023 - 12:57 ص

لقى مسن مصرعه، بعدما صدمته سيارة ميكروباص، خلال عبوره الطريق بمدينة الشيخ زايد.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود متوفي بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أثناء محاولة مسن، 70 سنة، عبور الطريق صدمته سيارة ميكروباص، مما أسفر عن وفاته في الحال، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على سائق السيارة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك