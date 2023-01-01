مصرع مسن صدمته سيارة ميكروباص بالشيخ زايد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقى مسن مصرعه، بعدما صدمته سيارة ميكروباص، خلال عبوره الطريق بمدينة الشيخ زايد.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود متوفي بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أثناء محاولة مسن، 70 سنة، عبور الطريق صدمته سيارة ميكروباص، مما أسفر عن وفاته في الحال، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على سائق السيارة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.