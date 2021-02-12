نتنياهو في مقطع مصور من المستشفى: صحتي جيدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو مصور لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من مستشفى شيبا بتل أبيب.



وقال نتنياهو، في مقطع الفيديو إنه وقف في الشمس لفترة طويلة أمس، بدون شرب مياه أو ارتداء قبعة، لافتًا إلى أنها «لم تكن فكرة جيدة».



وظهر نتنياهو وهو يبتسم ويطلب من الناس شرب الماء بكثرة خلال موجة الحر، قائلًا: «صحتي بخير الآن.. لا تقفوا كثيرًا تحت أشعة الشمس واشربوا المياه بكثرة».





Netanyahu: Dun gunesin altinda susuz ve sapkasiz cok uzun durdum. Iyi bir fikir degildi. Ama simdi cok iyi hissediyorum ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Lutfen gunesin altinda cok durmayin ve bol bol su icin. https://t.co/Sb2bQWQ6Nj pic.twitter.com/rqvmLaxboy — Gabi Behiri (@gbehiri) July 15, 2023



ونُقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى المستشفى اليوم السبت، بعد أن شعر بإعياء، حسب مصادر رسمية وإعلامية.



وأكد مكتب نتنياهو أنه في مركز شيبا الطبي قرب تل أبيب، وأن حالته جيدة ويخضع لتقييم، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.



وبحسب ما نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، قالت القناة «12» الإسرائيلية، من دون ذكر مصادر، إن نتنياهو اشتكى من ألم في الصدر قبل نقله للمستشفى، لكنها نفت تخديره أو نقل السلطة إلى مسئول آخر.



وأوضحت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء، كان على وعي تام بينما كان في الطريق من مقر إقامته بمدينة قيسارية الساحلية إلى المستشفى.