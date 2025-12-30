نيجيريا تتألق وتختتم دور المجموعات بأمم أفريقيا بالعلامة الكاملة

اختتم منتخب نيجيريا مرحلة المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بفوز مثير على أوغندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة، لتواصل «النسور الخضراء» عروضها القوية وتضمن صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة.

سجل أونياتشو هدف التقدم لنيجيريا في الدقيقة 19، قبل أن يضيف رافائيل أونيديكا هدفين في الشوط الثاني ليؤكد الفوز ويصعد بالفريق إلى ثمن النهائي بروح معنوية عالية.

وكانت نيجيريا قد بدأت مشوارها في البطولة بالفوز على تنزانيا 2-1، ثم حققت الفوز الثاني على تونس بنتيجة 3-2، ما يجعلها الفريق الوحيد في المجموعة الذي حصد العلامة الكاملة من النقاط الثلاث في جميع المباريات.

المباراة شهدت سيطرة هجومية واضحة من المنتخب النيجيري، مع اعتماد على الكرات المباشرة والتحولات السريعة التي أثمرت عن تسجيل الأهداف، بينما حاول منتخب أوغندا تقليص الفارق والاعتماد على الهجمات المرتدة، لكن دون جدوى.

بهذا الانتصار، تؤكد نيجيريا جاهزيتها للدور ثمن النهائي، حيث تبدو المرشح الأقوى للعبور إلى الأدوار المتقدمة، مستفيدة من الأداء الجماعي المتناغم والتوازن بين الدفاع والهجوم الذي ظهر خلال مباريات المجموعة.