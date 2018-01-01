سقطت أمطار غزيرة على مقاطعة أكيتا بشمال شرقي اليابان، اليوم السبت، وطلب من بعض السكان اللجوء على الفور إلى أماكن آمنة، بعدما فاضت مياه أحد الأنهار على ضفافه في عاصمة المقاطعة،



وقال عمال الإنقاذ، إنه تم نقل شخصين إلى المستشفى عقب حدوث انهيار أرضي بمنزل في المدينة.



وجرى تعليق خدمات قطار الطلقة بين محطتي موريوكا وأكيتا، بحسب شركة أكيتا شينكانسين لاين المشغلة للخط.



وفاضت مياه نهر تايهيي على ضفافه، وصدر تحذير قوي بشأن الإجلاء لسكان المدينة ومنطقة جوجومي المجاورة، بحسب السلطات المحلية.



وصدرت أوامر إجلاء في أكثر من 10 بلديات في مقاطعة أكيتا.



ودعت هيئة الأرصاد الجوية إلى توخي الحذر خشية حدوث انهيارات وفيضان مياه الأنهار.