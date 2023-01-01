محافظ الأقصر يتفقد مشروعات حياة كريمة والصرف الصحي بالقرنة

قام المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بجولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها داخل مدن أرمنت والقرنة.

بدأت جولة المحافظ بتفقد مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالطارف والرواجح والمقامة على طريق الأقصر قنا الصحراوي الغربي.

واستمع المحافظ لشرح مفصل من المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي موضحة أن المحطة يتم إنشاؤها بطاقة 26/38 ألف متر مكعب في اليوم لخدمة قرى مركز ومدينة القرنة بالكامل بعدد 12 قرية بإجمالي عدد محطات رفع 17 محطة منهم 5 في حيز التنفيذ هم محطات الأقالتة والقبلي قامولا ونجع البركة والطارف وبوستر الطارف بالإضافة إلى محطة البعيرات التي يجري العمل بها وكذلك عدد 2 محطة بالضبعية ومحطة جزيرة القرنة وعدد 8 محطات سيتم بدء العمل بهم فور الإسناد للمرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة".

وأشارت حماد إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع الصرف الصحي بالقرنة تتجاوز المليار جنيه قابلة للزيادة تبعا لتغير الأسعار ومن المتوقع الانتهاء من معظم المشروع خلال عام.

وأضافت أن تكلفة المحطة تبلغ نحو 306 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة 60% وتخدم المحطة نحو 140 ألف نسمة من سكان القرنة، وتتكون المحطة من 2 مسار للمرحلة الحالية ومسار أخر للمرحلة المستقبلية وسيتم صرف ناتج المحطة على غابة شجرية تقوم بتنفيذها شركة المياه ومكونات المحطة هي المدخل والمصافي، و2 حوض لا هوائي و2 ترددي و8 إنضاج و2حوض موازنة بالإضافة لغرف المحطة ومبنى الإدارة والمعمل والسور.

وتابع محافظ الأقصر أيضا مشروع تغطية ترعة رمسيس في طريق معبد هابو وافق المحافظ على مد مساحة تغطية الترعة لمسافة 150 متر إضافية وذلك استجابة لطلب الأهالي، مما يتيح انسيابية تامة أمام حركة الحافلات السياحية من وإلى معبد هابو.