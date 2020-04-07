تقارير إعلامية: الجيش السوداني يقصف مواقع يتحصن فيها الدعم السريع بأم درمان

أفادت تقارير إعلامية، بأن طائرات الجيش السوداني قصفت مواقع في حي المحمدية جنوبي المدينة الرياضية، وفي جنوبي الحزام الأخضر، يتحصن فيها عناصر الدعم السريع.

وقالت شبكة «الحرة»، إن اشتباكات عنيفة قد وقعت بين الجيش السوداني الذي يقوده، عبد الفتاح البرهان، وميلشيات الدعم السريع شبه العسكرية التي يتزعمها محمد حمدان دقلو «حميدتي»، في حي المنصورة بأم درمان.

وكان الطرفان المتناحران في السودان خاضا اشتباكات عنيفة في أجزاء من مدينة بحري، أمس الجمعة، وذلك بعد يوم من ترحيبهما بجهود وساطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت شرارتها في 15 أبريل الماضي، بحسب وكالة «رويترز».

وقال سكان بحري، إنهم سمعوا دوي ضربات جوية وقذائف مدفعية وأعيرة نارية استمرت إلى ما بعد ظهيرة الجمعة.

وصرح مصدر عسكري بأن الجيش نجح في طرد قوات الدعم السريع من أحياء في أقصى شمال المدينة، لكن قوات الدعم السريع قالت في بيان إنها استطاعت هزيمة قوات الجيش وقتل المئات.

وكانت الاتصالات قد انقطعت ساعات عدة، أمس الجمعة، في العاصمة السودانية، إذ قال شهود لولكالة «فرانس برس» إن اتصالات الإنترنت والهواتف النقالة، الضرورية للحصول على المعلومات والمؤن منذ بدأت الحرب، كانت خارج الخدمة فيما دارت اشتباكات عنيفة في أحياء عديدة.

وتسبب القتال في نزوح مدنيين من ولاية الخرطوم، وفي حدوث هجمات بدوافع عرقية في منطقة دارفور.

ووفق الأمم المتحدة، اضطر أكثر من 1,7 مليون سوداني إلى مغادرة الخرطوم بسبب الحرب فيما بقي ملايين آخرون داخل منازلهم خوفا من أن تصيبهم رصاصات طائشة جراء القتال.

ولجأ السكان إلى الإنترنت لتلبية احتياجاتهم الأساسية من خلال مبادرات جماعية تتيح العثور على طرق آمنة لإجلاء المصابين أو الحصول على أغذية وأدوية.