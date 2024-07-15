 حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر تتجاوز 9670 - بوابة الشروق
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حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر تتجاوز 9670

هديل هلال
نشر في: الإثنين 15 يوليه 2024 - 1:14 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يوليه 2024 - 1:14 م

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن «قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين، 15 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة من الخليل، وأسرى سابقون».

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، أن «عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: الخليل، ونابلس، ورام الله، وجنين، وطولكرم، إلى جانب ذلك تستمر قوات الاحتلال بتنفيذ اعتداءات، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين».

وذكر أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 9670، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وجدد التنويه أن «المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا».

 

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