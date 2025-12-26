يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقديم معلومات استخباراتية محدثة للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماعهما في فلوريدا الأسبوع المقبل، تشير إلى أن إيران تنتج كميات كبيرة من الصواريخ البالستية التي يمكنها إصابة إسرائيل، وفقا لمسؤول إسرائيلي.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المسؤول قوله: "إذا لم يتوصل الأميركيون إلى اتفاق مع إيران يوقف برنامجها الصاروخي البالستي، فقد يكون من الضروري مواجهتها. نأمل أن ينجح ترامب في التوصل إلى اتفاق، لكن يجب أن نكون مستعدين لاحتمال عدم نجاحه".

وأعلنت إيران هذا الأسبوع أن إنتاجها للصواريخ البالستية "غير قابل للتفاوض"، وقال المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي، إن الصواريخ مخصصة للدفاع عن النفس والردع.



ووصف المسؤول الإسرائيلي، الذي حجبت "يديعوت أحرونوت" اسمه، حشد الصواريخ الإيراني بأنه تهديد خطير، قائلا إن إطلاقا مكثفا باتجاه إسرائيل قد يحدث دمارا يضاهي قوة قنبلة نووية صغيرة.

وأضاف: "هذا أمر لا يمكن لإسرائيل قبوله ولن تقبله".

وكانت تقديرات سابقة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أشارت إلى قدرة إيران على إنتاج مئات الصواريخ شهريا إذا نجحت في تشغيل مصانعها بكامل طاقتها.



والسبت عقد نتنياهو اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني، قبل سفره إلى فلوريدا للقاء ترامب، لمناقشة ملفات عدة من بينها "التهديد الإيراني".

ومن المقرر أن يغادر نتنياهو إلى الولايات المتحدة صباح الأحد، وأن يلتقي ترامب بعد ظهر الإثنين بتوقيت الولايات المتحدة.

ووصل سفير إسرائيل لدى واشنطن يحيئيل ليتر، إلى فلوريدا، والتقى مستشاري ترامب للتحضير للمحادثات.