مسئول عراقي: فتح مقبرة جماعية لضحايا داعش في نينوى

صرح مسئول في دائرة شئون وحماية المقابر الجماعية في العراق، اليوم الإثنين، بأن فرق البحث والتنقيب تعمل منذ نهاية شهر مايو الماضي على إتمام فتح مقبرة جماعية جديدة، والتعرف على رفات ضحايا قتلوا من قبل تنظيم داعش في منطقة بئر علو عنتر في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى (400 كم شمالي بغداد).

وقال أحمد قصي، رئيس فريق التنقيب عن رفاة الضحايا في منطقة بئر علو عنتر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الفريق يعمل منذ أواخر شهر مايو الماضي على إتمام فتح مقبرة جماعية والتعرف على رفاة الضحايا الذين استهدفهم تنظيم داعش بعد منتصف عام 2014.

وأضاف أن أعمال البحث والتنقيب جارية بشكل متواصل وفي ظروف صعبة من قبل فرق التنقيب ولغاية الآن، ولايمكن التكهن بأعداد الضحايا وهذا الأمر سيترك لفرق الطب العدلي للتحقق من جنس الضحايا وأعدادهم.

وذكر أنه سيتم تسليم جميع الرفات إلى دائرة الطب العدلي وتسليم وإحالة الملفات القانونية إلى المحاكم المختصة.