مصرع زوجين وطفليهما في حادث تصادم بالشرقية

لقى زوجين وطفليهما مصرعهم، اليوم الاثنين؛ إثر وقوع حادث تصدم بين سيارتين نقل وسيارة ملاطي بالطريق الإقليمي - بدر.

كانت بتلقي الجهزة الأمنية تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل (جامبو) وسيارة ملاكي على الطريق الإقليمي - بدر، ما أسفر عن مصرع كلا من: إبراهيم أحمد عبد الفتاح، 42 سنة، وزوجته دينا مغازي محمود محمد صالح، 41 سنة، ونجلهما آسر، 13 سنة، وابنتها ملك، 9 سنوات، مقيمين جميعا في قرية حمادة بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

تم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى بدر الجامعي والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن وتسليم الجثامين إلى ذويهم لدفنهم عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.



