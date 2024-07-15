رئيس الحزب الشيوعي براساد أولي يؤدي اليمين كرئيس وزراء جديد في نيبال

أدى رئيس أكبر حزب شيوعي في نيبال، خادجا براساد شارما أولي، اليمين الدستورية كرئيس جديد للوزراء في البلاد.

ويقود أولي ائتلافا يضم أكبر حزبين سياسيين في البلاد.

وأفادت صحيفة رايزينج نيبال الإليكترونية المملوكة للدولة، أن أولي أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس رام شاندرا بوديل في حفل أقيم في كاتماندو اليوم الاثنين.

وتولى السياسي المخضرم في الحزب الشيوعي البالغ من العمر 72 عاما، رئاسة الحكومة أمس الأحد، بعد يومين من خسارة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بوشبا كمال داهال تصويتا على الثقة في مجلس النواب في البلاد.

وبموجب القواعد المتبعة، يجب أن يواجه أولي الآن تصويتا بالثقة في غضون شهر لإثبات تمتعه بأغلبية برلمانية.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يعود فيها أولي إلى السلطة، وهو يعكف الآن على تشكيل تحالف بين الحزب الشيوعي النيبالي ـ الماركسي اللينيني الموحد الذي يقوده، وحزب المؤتمر النيبالي الذي ينتمي لتيار الوسط، وهو أكبر حزب في البلاد.

ويُنظر إلى أولي، المعروف بآرائه القومية في بلد يتسم بالضعف أمام جارتيه العملاقتين الصين والهند، على أنه مفضل بشكل أكبر لدى بكين.

وقدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التهنئة لأولي في منشور على تطبيق التواصل الاجتماعي إكس، معربا عن تفاؤله بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.