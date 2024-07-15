شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، حملة للمرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة رأس سدر؛ للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي تقدم للمواطنين وزائري المدينة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه جرى تشكيل لجنة من مكتب مراقبة الأغذية بمدينة رأس سدر، تضمنت كلا من وائل عدلي مراقب أول الأغذية بالإدارة الصحية، ووائل عبدالغفار مفتش الأغذية برأس سدر، وتحت إشراف الدكتور أشرف فوزى، مدير الطب الوقائي، ومصطفى خليل القائم بأعمال مدير مراقبة الأغذية بالمديرية.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، أن اللجنة قامت بالمرور على 33 منشأة متنوعة، وأسفرت عن تحرير 78 محضرًا متنوعًا، بواقع 27 محضر نظافة عامة، و49 محضر عدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية، ومحضر ضبط 26 كيلو جرام أغذية منتهية الصلاحية، ومحضر إعدام 173.5 كيلو أغذية متنوعة فاسدة، و37 لتر عصائر وزيوت بها تغير في الخواص الطبيعية.

وأكد استمرار حملات المرور على المنشآت الغذائية بالمحافظة، لضمان تقديم غذاء صحي آمن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين إليها.