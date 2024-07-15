مشكلة مرتقبة لـ آرني سلوت، مدرب ليفربول الجديد، والذي لا يزال يفكر في أسلوب لعب الريدز وحل مشكلة الفريق قبل انطلاق الموسم.

وتولى سلوت مهمة تدريب ليفربول، خلفًا لـ يورجن كلوب، الذي رحل بنهاية الموسم المنصرم بناءً على رغبته.

وفي هذا الصدد سلط موقع «ليفربول إيكو» الضوء على مشاكل سلوت، خاصة بعد رحيل أكثر من لاعب بقرار من النادي ولعدم تجديد التعاقد، وحاجة الريدز لدعم صفوفه بأكثر من صفقة.

وأوضح الموقع في تقرير أن الأولوية الرئيسية لليفربول هذا الصيف تتلخص في تشكيل نظام واتجاه تكتيكي تحت قيادة سلوت.

وستتيح المباريات الودية التي سيلعبها ليفربول لسلوت الفرصة لذلك، وسيكون أولًا بحاجة لدعم خط الدفاع بعد رحيل ماتيب.

أما في خط الوسط، فسيكون سلوت أيضًا بحاجة لدعم هذا المركز، بالتعاقد مع لاعب مميز، بعد رحيل تياجو ألكانتارا.

بينما ستكون أزمة سلوت هي خط الهجوم، بسبب صداع اختيار الثلاثي الأساسي الأمامي، هذا باستثناء محمد صلاح، الذي كان الاسم الأول في قائمة الفريق المواسم الماضية، فيما سيتيعن على سلوت اختيار معاوني النجم المصري ما بين لويس دياز، داروين نونيز، ديوجو جوتا، وكودي جاكبو.