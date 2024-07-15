 إيجاس: وصول 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيجاس: وصول 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود


نشر في: الإثنين 15 يوليه 2024 - 7:04 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يوليه 2024 - 7:10 م

أعلنت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وصول 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال بكمية تقدر بحوالي 155 ألف متر مكعب من الغاز المسال، تم استقبالها عبر سفينتي إعادة التغويز المتواجدتين حاليًا في ميناء سوميد بالعين السخنة وميناء العقبة، حسب بيان اليوم.

وأضاف البيان أن الشحنات الباقية، التي تم التعاقد عليها بإجمالي 21 شحنة، ستصل تباعًا وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه لاستلام الشحنات. يأتي ذلك لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود وتنفيذ خطة لوقف تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث من يوليو الحالي.

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