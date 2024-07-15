ترامب يقول إنه سيدعو للوحدة خلال خطابه في مؤتمر الحزب الجمهوري

في أعقاب محاولة اغتياله في مطلع الاسبوع الجاري، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه ألغى خططه بخصوص الحديث عن مدى سوء الإدارة الأمريكية الحالية، من أجل إلقاء خطاب يدعو إلى الوحدة في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

وقال الرئيس الامريكي السابق في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" نشرت في وقت متأخر من مساء يوم الأحد (بالتوقيت المحلي): "لقد قمت بإعداد خطاب شديد اللهجة وجيد جدا، يتعلق بالإدارة (الامريكية) الفاسدة والفظيعة، ولكنني ألقيت به بعيدا."

وذكر ترامب (78 عاما) أنه يرغب في الوقت الحالي في الحديث بمؤتمر الحزب الجمهوري، لصالح التغلب على الانقسام السياسي في البلاد.

وكان ترامب قد قال قبيل انعقاد المؤتمر، الذي من المقرر أن يستمر لمدة أربعة أيام في ميلووكي بولاية ويسكونسن، حيث سيتم ترشيحه للرئاسة رسميا يوم الخميس المقبل عن الحزب الجمهوري: "أريد أن أحاول توحيد بلادنا، ولكنني لا أعرف إذا كان ذلك ممكنا. فالشعب منقسم للغاية".

وكانت محاولة لاغتيال ترامب يوم السبت الماضي تسببت في إصابته بأذنه.