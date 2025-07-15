 ضبط 1500 عنكبوت رتيلاء مخبأة داخل عبوات بسكويت في مطار كولونيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 يوليه 2025 9:03 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ضبط 1500 عنكبوت رتيلاء مخبأة داخل عبوات بسكويت في مطار كولونيا


نشر في: الثلاثاء 15 يوليه 2025 - 8:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 يوليه 2025 - 8:37 ص

عثرت السلطات الجمركية الألمانية على نحو 1500 عنكبوت من نوع الرتيلاء مخبأة داخل عبوات بسكويت في مطار كولونيا/بون، وذلك خلال عملية ضبط تمت قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وقال المتحدث باسم جمارك كولونيا، ينس آلاند، يوم الإثنين، إن الطرد الذي وصل من فيتنام كان له "رائحة مميزة" لا تتطابق مع ما تم التصريح عنه، وهو 7 كيلوجرامات من البسكويت.

وكانت العناكب محشورة داخل عبوات بلاستيكية صغيرة ومخبأة داخل علب البسكويت، ويبدو أنها كانت موجهة إلى مستلم في منطقة زاورلاند بغرب ألمانيا.

وقال آلاند في بيان: "زملائي في المطار كثيرا ما يُفاجأون بمحتويات محظورة في الطرود القادمة من جميع أنحاء العالم، لكن العثور على نحو 1500 عبوة بلاستيكية صغيرة تحتوي على عنكبوت الرتيلاء الصغير في هذا الطرد جعل حتى أكثرهم خبرة يقفون مذهولين".

وأضاف أن هذه "مصادرة استثنائية"، لكنها أحزنت السلطات لما يفعله البعض من أجل الربح.


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