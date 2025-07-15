السعودية تعرب عن ارتياحها حيال إجراءات الحكومة السورية لتحقيق الأمن

أعربت السعودية، اليوم الثلاثاء، عن ارتياحها حيال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لتحقيق الأمن، وأدانت في نفس الوقت "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية".

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها اليوم، أن السعودية تابعت التطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وأعربت عن ارتياحها حيال ما اتخذته الحكومة السورية من إجراءات لتحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة على السلم الأهلي، وتحقيق سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي السورية بما يحفظ وحدة سوريا وأمنها ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وأدانت المملكة -بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"- استمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية، والتدخل في شؤونها الداخلية، وزعزعة أمنها واستقرارها في انتهاك صارخ للقانون الدولي، واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974.

وجددت المملكة، دعوتها للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ومساندتها في هذه المرحلة، والوقوف أمام هذه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، وقفا تاما لإطلاق النار في السويداء بعد الاتفاق مع وجهاء المنطقة، متوجها للوحدات العسكرية هناك بالتأكيد على الرد فقط على مصادر النيران.