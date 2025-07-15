المستشار الألماني: لا ينبغي للحكومة الأمريكية أن تستهين باستعدادنا للرد على الرسوم الجمركية المفرطة

صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن الاتحاد الأوروبي سيرد بشكل حازم في حال تصاعد الصراع الجمركي مع الولايات المتحدة.

وفي أعقاب حضوره اجتماعا لحكومة ولاية بافاريا فوق قمة جبل تسوجشبيتسه(أعلى جبل في ألمانيا)، قال ميرتس اليوم الثلاثاء:" لا ينبغي للحكومة الأمريكية أن تستهين باستعدادنا للرد على الرسوم الجمركية المفرطة بإجراءات مماثلة"، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لذلك. في الوقت نفسه، قال زعيم الاتحاد المسيحي الألماني إنه لا يزال يأمل في التوصل إلى حل تفاوضي. وأضاف ميرتس أنه على تواصل مكثّف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وتابع ميرتس:" هدفنا لا يزال يتمثل في التوصل سريعًا إلى حل يُسهّل التجارة مع الولايات المتحدة ويعيد الرسوم الجمركية إلى مستويات أقل"، وقال إنه يرى أن هذا الأمر لن يكون سهلاً، لكنه متفائل بإمكانية النجاح، وأردف: "لا يزال لدينا وقت حتى نهاية شهر يوليو لإجراء المفاوضات"، وشدد على أنه سعى خلال عطلة نهاية الأسبوع لمنع الاتحاد الأوروبي من فرض رسوم جمركية انتقامية فورًا ردًا على رسالة ترامب "وإلا لكان ذلك قد حدث تلقائيًا بالفعل يوم أمس".

وكان ترامب أعلن عزمه على فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30% على واردات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، وهو ما قد تكون له تداعيات خطيرة على التجارة العالمية، فيما ستكون ألمانيا من بين الدول الأكثر تضررًا.

وفي إطار التحضير للتدابير المضادة، أفادت مصادر من أوساط الاتحاد الأوروبي بأن هناك قائمة بمنتجات أمريكية قد تُفرض عليها رسوم جديدة من قبل التكتل الأوروبي في حال فشلت المفاوضات في التوصل إلى حل.

وقد تم تعديل هذه القائمة مؤخرًا بعد مشاورات عامة، وبحسب معلومات وردت لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فهي تشمل واردات من الولايات المتحدة بقيمة نحو 72 مليار يورو.

علاوة على ذلك، قامت المفوضية الأوروبية مؤخرًا بالتحضير لفرض قيود على بعض صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وخاصة الخردة المعدنية وبعض المنتجات الكيميائية، بقيمة تبلغ نحو 4ر4 مليار يورو.

وقد تم بالفعل إقرار رسوم مضادة في حال لم تُلغِ الولايات المتحدة الرسوم التي فرضتها قبل أشهر على واردات الصلب والألومنيوم. وحسب تصريحات سابقة من الاتحاد الأوروبي، فإن هذه الرسوم تشمل صادرات أمريكية بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليار يورو، ومن المقرر تطبيقها أيضًا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.