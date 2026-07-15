القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يكثف غاراته على مختلف أنحاء غزة

قال يوسف أبو كويك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثّف غاراته على مناطق وسط وجنوب وشمال قطاع غزة، مشيرًا إلى إصابة ثلاثة نازحين جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية خيمة في منطقة المواصي غرب خان يونس، ووصفت حالة أحدهم بالحرجة.

وأضاف خلال تغطية حية على الهواء، اليوم الأربعاء، أن غارة بمروحية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في دير البلح، ما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين من أسرة واحدة، بينهم طفلان، فيما نجا طفل آخر، كما استهدفت غارة أخرى محيط منطقة أنصار غرب مدينة غزة دون تسجيل ضحايا.

وأشار أبو كويك، إلى أن عدد الشهداء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تجاوز 15، مع استمرار القصف المدفعي والجوي واتساع نطاق العمليات العسكرية في القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 13 شهيدًا، و18 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 1123 شهيدًا، و3616 إصابة، و800 شهيد انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 73 ألفًا و246 شهيدًا، و173 ألفًا و727 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.