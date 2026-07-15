محافظ المنيا يستقبل نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي لبحث إنجازات مشروع المواطنة

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، بديوان عام المحافظة؛ في إطار الزيارة التفقدية للمحافظة لمتابعة عدد من الفعاليات لمشروع تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية.

تناول اللقاء الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، في ضوء استمرار تنفيذ أنشطة البرنامج حتى نهاية سبتمبر المقبل، بما يسهم في تحقيق مستهدفاته وتعظيم أثره التنموي داخل القرى المستهدفة.

كما عرض الاجتماع ملامح الإطار العام لخطة تنفيذية لتطوير العمل في مشروع المواطنة في المرحلة المقبلة، بالتركيز على تعزيز نشر ثقافة وقيم وممارسات المواطنة، وتعميق الوعي المجتمعي لتفعيلها، كذلك دراسة أفكار مقترحة لتنوع تدخلات التمكين الاقتصادي المبنية على تعظيم الميزة النسبية للمجتمعات الريفية التي يعمل فيها مشروع المواطنة، باستخدام آليات مختلفة، وتفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن تعظيم الفائدة وتعميق الأثر.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية مواصلة التنسيق والتعاون معا، وكذلك مع شركاء التنمية، بما يسهم في تعظيم أثر التدخلات التنموية داخل القرى المستهدفة، والبناء على النجاحات التي تحققت في مجالات التمكين الاقتصادي وتعزيز قيم المواطنة، وصولا إلى تحقيق تنمية ريفية شاملة ومستدامة.

حضر اللقاء الدكتور مجدي حلمي، استشاري وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج المواطنة، وشادي سالم، استشاري الوزارة للمشروعات ومدير البرامج والمشروعات بصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأميرة تاج الدين، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة التضامن الاجتماعي، وولاء حسن، مدير مشروع المواطنة، وعدد من قيادات العمل بديوان عام المحافظة.

كما شهدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي حفل تخريج مدارس المزارعين الحقلية بمشروع تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبتمويل من الحكومة النرويجية، بحضور الدكتور حكيم الواعر، الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والدكتورة جاكلين بينات، ممثلة المنظمة في جمهورية مصر العربية، والسفير أريك هوسيم، سفير مملكة النرويج لدى مصر، والدكتور عماد إسماعيل، مدير المشروع، والدكتورة نجاح التلاوي، ممثلة المجلس القومي للمرأة، ومروة علي كامل، مسئولة المتابعة بالمشروع، وفريق عمل المشروع من المنسقين والميسرين والخبراء وممثلي الجمعيات الشريكة.

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والحكومة النرويجية، الذي يمثل نموذجا ناجحا للشراكة الداعمة لجهود الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضحت أن المشروع يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويجسد أهمية تكامل الأدوار بين الحكومة وشركاء التنمية في تنفيذ برامج تنموية مستدامة ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، معربة عن تقديرها لجميع شركاء العمل على جهودهم ودعمهم المستمر.

وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة للحماية الاجتماعية تقوم على الدمج بين الحماية والتمكين الاقتصادي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة، مع تعزيز التنمية الزراعية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وجددت نائبة الوزيرة التأكيد على التزام وزارة التضامن الاجتماعي بمواصلة التعاون مع الحكومة النرويجية ومنظمة الأغذية والزراعة؛ لتعزيز جهود التنمية الريفية الشاملة وتحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات الأكثر احتياجا.

وتضمنت الاحتفالية فيديو عن أنشطة المشروع، وقصص نجاح لعدد من المستفيدات، وقامت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور بتكريم القرى المعتمدة من الفاو، وتوزيع الشهادات.