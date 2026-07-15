أعلنت دار سوذبيز للمزادات أن هيكلا عظميا لديناصور تيرانوصور ريكس يعود تاريخه إلى نحو 67 مليون عام بيع مقابل 1ر50 مليون دولار، مسجلا رقما قياسيا، خلال مزاد أقيم في نيويورك يوم الثلاثاء.

وبيع الهيكل، الذي أُطلق عليه اسم "جاس"، بعد نحو 10 دقائق من المزايدات شارك فيها سبعة مزايدين، ولم تكشف دار سوذبيز عن هوية المشتري.

واستخرج الهيكل العظمي من ولاية ساوث داكوتا الأمريكية، ويعد واحدا من أكبر وأكثر هياكل ديناصور تيرانوصور ريكس اكتمالا التي اكتُشفت على الإطلاق، وفقا لدار سوذبيز.

وكان الرقم القياسي السابق لبيع هيكل عظمي لديناصور في مزاد قد سجل عام 2024، عندما بيع هيكل لديناصور "ستيجوصور" في نيويورك مقابل نحو 45 مليون دولار.

وشهدت السنوات الأخيرة بيع هياكل ديناصورات وبقايا أحافير بملايين الدولارات في المزادات، رغم انتقاد العديد من الخبراء بيع عينات ذات قيمة علمية كبيرة لما قد يمثله ذلك من خسارة للبحث العلمي.