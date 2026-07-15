مقتل 7 جنود إيرانيين وإصابة آخرين بسبب هجوم أمريكي صباح اليوم

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا»، نقلًا عن العلاقات العامة للقوات البرية للجيش الإيراني، بمقتل 7 أفراد من اللواء 388 إيرانشهر، وإصابة آخرين، نتيجة لاستهداف أمريكي صباح اليوم.



وأشارت بيان نُشر على موقعها الرسمي، إلى أن الجيش الأمريكي استهدف صباح اليوم، مصحة ومنطقة إقامة تابعة لإحدى ثكنات القوات البرية للجيش الإيراني في بامبور، بـ 13 صاروخًا.



ونوّه البيان إلى مقتل 7 أفراد من اللواء 388 إيرانشهر، فيما أصيب آخرون يُجرى تقديم العلاج لهم حاليًا.



وأكدت الإدارة استمرار الأمن والاستقرار على حدود إيران، مشيرةً إلى أن الثأر لدماء من وصفتهم بـ«شهداء هذه الجريمة» سيكون «حتميًا وقريبًا».



وأضافت أن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيرد على «العمل العدواني من جانب الولايات المتحدة» ردًا حاسمًا.