 مقتل 7 جنود إيرانيين وإصابة آخرين بسبب هجوم أمريكي صباح اليوم - بوابة الشروق
الأربعاء 15 يوليه 2026 11:32 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من بطل المونديال؟
النتـائـج تصويت

مقتل 7 جنود إيرانيين وإصابة آخرين بسبب هجوم أمريكي صباح اليوم

وكالات
نشر في: الأربعاء 15 يوليه 2026 - 10:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يوليه 2026 - 10:45 ص

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا»، نقلًا عن العلاقات العامة للقوات البرية للجيش الإيراني، بمقتل 7 أفراد من اللواء 388 إيرانشهر، وإصابة آخرين، نتيجة لاستهداف أمريكي صباح اليوم.

وأشارت بيان نُشر على موقعها الرسمي، إلى أن الجيش الأمريكي استهدف صباح اليوم، مصحة ومنطقة إقامة تابعة لإحدى ثكنات القوات البرية للجيش الإيراني في بامبور، بـ 13 صاروخًا.

ونوّه البيان إلى مقتل 7 أفراد من اللواء 388 إيرانشهر، فيما أصيب آخرون يُجرى تقديم العلاج لهم حاليًا.

وأكدت الإدارة استمرار الأمن والاستقرار على حدود إيران، مشيرةً إلى أن الثأر لدماء من وصفتهم بـ«شهداء هذه الجريمة» سيكون «حتميًا وقريبًا».

وأضافت أن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيرد على «العمل العدواني من جانب الولايات المتحدة» ردًا حاسمًا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك