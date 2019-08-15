ردود الفعل تتباين على مقترح زعيم العمال البريطاني بحجب الثقة عن حكومة جونسون

أثار مقترح زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، جيريمي كوربن، بالدعوة إلى تصويت بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، ردود فعل متباينة اليوم الخميس.

وكان كوربن قال، في رسالة موجهة إلى قادة الأحزاب السياسية والبرلمانيين البارزين أمس، إن الحكومة "ليس لديها تفويض بالخروج بدون اتفاق".

وأضاف: "بناء على ذلك، أعتزم التقدم بدعوة لإجراء تصويت بحجب الثقة في أقرب فرصة عندما نكون واثقين من النجاح".

وتابع أنه إذا ما نجح التصويت بحجب الثقة فإنه يتطلع إلى تنصيبه رئيسا للوزراء لفترة محددة للدعوة لانتخابات عامة وضمان التمديد "الضروري" للمادة 50 ، وهي المادة المنصوص عليها في معاهدة الاتحاد الأوروبي وتنظم العضوية في التكتل.

وقال كوربن: "في تلك الانتخابات العامة، سيؤكد حزب العمال التزامه بتصويت علني على شروط مغادرة الاتحاد الأوروبي، وكذلك خيار البقاء".

كان جونسون قد تعهد بالالتزام بموعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر حتى إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع بروكسل لتنظيم الخروج.

وعلق متحدث باسم الحكومة البريطانية على رسالة كوربن بالقول: "هناك خيار واضح: إما جيريمي كوربن كرئيس للوزراء يقوم بإلغاء الاستفتاء ويدمر الاقتصاد، وإما بوريس جونسون كرئيس للوزراء يحترم الاستفتاء ويقدم المزيد من المال للخدمة الصحية وينشر المزيد من الأمن في شوارعنا".

وكان كوربن لفت إلى أن حكومة تصريف الأعمال التي يتطلع لها ستتولى الحكم "لفترة زمنية محددة".

وكان تعليق جو سوينسون زعيمة حزب "الديمقراطيين الأحرار" المعارض فاترا، وقالت إن كوربن "ليس الشخص الذي سيكون قادرا على بناء أغلبية ولو مؤقتة" في البرلمان.

وقال جون ماكدونيل وزير الخزانة في حكومة الظل لحزب العمال، إن خطة كوربن "هي أضمن وسيلة لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق".