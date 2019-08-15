نيللي كريم: سقوط حر من أكثر المسلسلات اللي تعبتني نفسيا

قالت الفنانة نيللي كريم إن مسلسل «سقوط حر» من أكثر المسلسلات التي تسببت لها في التعب النفسي، برغم من كونه الأقل نجاحًا بالنسبة للجمهور في مشوارها الفني.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الأربعاء، أن الحالة النفسية الطبية للشخصية «حالة إنكار لكثرة الصدمة»، وتواجدها بمصحة نفسية طوال فترة التصوير، تسببت لها في حالة من الاكتئاب التي لم تخرج منها إلا بعد فترة طويلة.

وأوضحت أن مسلسل «ذات» تسبب لها في تعب مختلف؛ نتيجة استغراق التصوير حوالي عامين ونصف عاشت خلالها جميع مراحل الشخصية منذ أن كانت بسن ال18 وحتى ال62، متابعة: «بصيت لنفسي في المراية هو أنا بقيت الست دي، ست مدهولة صعبت عليا، من كتر ما صعبت عليا قعدت أعيط عياط هستيري».