 بريطانيا: وقوع حادث طعن خارج محيط وزارة الداخلية ولا دوافع إرهابية - بوابة الشروق
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بريطانيا: وقوع حادث طعن خارج محيط وزارة الداخلية ولا دوافع إرهابية

حادث طعن فى بريطانيا
حادث طعن فى بريطانيا
أ ش أ
نشر فى : الخميس 15 أغسطس 2019 - 4:03 م | آخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 4:03 م

أعلنت شرطة العاصمة في بريطانيا اليوم الخميس، وقوع حادث طعن خارج محيط وزارة الداخلية في العاصمة لندن.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن الشرطة لم ترجح وجود أي دوافع إرهابية وراء الحادث.

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