بريطانيا: وقوع حادث طعن خارج محيط وزارة الداخلية ولا دوافع إرهابية

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أعلنت شرطة العاصمة في بريطانيا اليوم الخميس، وقوع حادث طعن خارج محيط وزارة الداخلية في العاصمة لندن.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن الشرطة لم ترجح وجود أي دوافع إرهابية وراء الحادث.