إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي

أصيب شخصين إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الواحات بالكيلو 50 بوادي النطرون.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 50 طريق الواحات؛ وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين حدوث انقلاب سيارة ملاكي.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "عبد اللة أحمد" 29 سنة، النجاح كوم حمادة اشتباة كسر باليد اليسرى، و"عبد الواحد على عبد السميع" 45 سنة، النجاح كوم حمادة كدمات متفرقه بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون المركزي للعلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.