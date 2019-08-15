وزير الداخلية العراقي يعلن وضع جدول لإعادة النازحين إلى مناطقهم في بابل

أعلن وزير الداخلية العراقي ياسين طاهر الياسري، الخميس، وضع جدول مبرمج لإعادة النازحين إلى مناطقهم في محافظة بابل، فيما أوعز بتجهيز قوات شرطة المحافظة بـ 25 سيارة حديثة.

وقال المكتب الإعلامي للياسري في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن "وزير الداخلية العراقي وصل إلى محافظة بابل، اليوم، وبحث الوضع الأمني في المحافظة، فضلا عن مناقشة موضوع الجثث المجهولة التي عثر عليها في المحافظة، مؤكدا ضرورة إيصال الصورة الحقيقية للرأي العام والابتعاد عن الشائعات والأكاذيب التي تهدف إلى إثارة الفتنة الطائفية".

وأكد الياسري، بحسب البيان على أهمية بذل أقصى الجهود لمنع وقوع الجريمة والحفاظ على المستوى المنخفض المتحقق في المحافظة، منوها بأن "تحقيق الأمن هو مسؤولية تضامنية تقع على عاتق الجميع بالتعاون بين أفراد الأجهزة الأمنية والمواطنين".