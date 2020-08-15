بوتين ولوكاشينكو يبحثان التطورات في بيلاروس

بحث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، تطورات الوضع في بلاده في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر مكتب لوكاشينكو -وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية- أن الرئيسين بحثا "مستجدات الوضع داخل بيلاروس وحولها".

جاء هذا الاتصال في وقت تمر فيها بيلاروس بموجة اضطرابات اجتماعية ومظاهرات واسعة النطاق، على خلفية الإعلان عن تحقيق لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994 فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة التي نظمت في وقت سابق من الشهر الجاري.

ورفض ثلاثة من منافسي لوكاشينكو في الانتخابات الأخيرة الاعتراف بنتائج الانتخابات التي تنص على أن الرئيس المنتهية ولايته حصد أصوات نحو 80% من الناخبين.

من جانبه، حمل لوكاشينكو قوى أجنبية المسؤولية عن زعزعة استقرار بيلاروس، وأبدى في وقت سابق من اليوم نيته التواصل مع بوتين، مشددا على أن ما تمر به بلاده لا يشكل خطرا على بيلاروس.