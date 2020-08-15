ترامب يخسر قاعدته الأساسية من المتقاعدين بفلوريدا

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، تقريرًا تحدثت فيه عن خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاعدته الشعبية الأساسية من المتقاعدين في ولاية فلوريدا.

وأجرت الوكالة الفرنسية لقاءات مع العديد من الأشخاص، الذين عبروا عن خيبة أملهم في الرئيس ترامب، حيث قال جيم فار، 77 عاما، ومقيم في ولاية فلوريدا ويعتبر نفسه جمهوريًا وفيا لمبادئه، إن فكرة التصويت لمرشح ديمقراطي لا تروق له، لكن فكرة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب تزعجه أكثر.

ويعتبر جيم فار الإجهاض مماثلًا لـ"قتل الأطفال" ويؤمن بما يسميه "الرأسمالية الرؤوفة"، حيث صرح بأن الحزب الجمهوري لم يخسر مؤيدا، بل الرئيس.

وأوضح فار الذي يشعر بخيبة أمل، بسبب الرجل الذي صوت له في العام 2016، "يبدو أنه لا يهتم بالحقيقة.. الحقيقة مهمة جدا بالنسبة إلي.. إنه لا يتحقق من الحقائق".