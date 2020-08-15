الجزائر تسجل 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، تسجيل 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 38 ألفًا و133 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل تسع وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1360.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 336 حالة تعافٍ جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 26 ألفًا و644.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، إلى أكثر من 765 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 21 مليون إصابة.