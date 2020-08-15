تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاستسلام بلاده في الحرب العالمية الثانية اليوم السبت، بعدم تكرار مأساة الحرب مرة أخرى.

وأشاد رئيس الحكومة -وفقا لما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية- بذكرى المحاربيين اليابانيين الذين لقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الثانية، قائلا: "لن ننسى أبدا أن السلام والازدهار الذي نتمتع به اليوم مبنيان على التضحيات المطلقة لقتلى الحرب".

وأقيمت المراسم على نطاق محدود بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك في صالة "نيبون بودوكان" المغطاة في طوكيو بحضور إمبراطور وإمبراطورة البلاد ورئيس الوزراء وعدد محدود من الأشخاص.

وفي خطاب للأمة، قال الإمبراطور ناروهيتو "إذ أنظر إلى الوراء للفترة الطويلة من سلام ما بعد الحرب، وأتأمل ماضينا مع مشاعر الندم العميق، فإني آمل بشدة ألا تتكرر ويلات الحرب مرة أخرى أبدا".

كما وقف الحضور دقيقة صمت على أرواح ما يقرب من 2.3 مليون عسكري و800 ألف مدني قتلوا في الحرب، بمن فيهم أولئك الذين قتلوا جراء إسقاط القنبلتين الذريتين الأمريكيتين على هيروشيما وناجازاكي.

ووفقا لوزارة الصحة والعمل اليابانية، فقد أقيمت المراسم بحضور حوالي 540 شخصًا، وهو أدنى عدد مسجل منذ أن بدأت الحكومة تنظيم الحدث في عام 1963 ويمثل أقل من 10% من عدد الحضور العام الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن أقارب قتلى الحرب الذين سقطوا في 20 من أصل 47 محافظة يابانية، لم يحضروا مراسم التأبين بسبب تفشي فيروس كورونا.