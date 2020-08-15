المغرب يسجل 21 وفاة و1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم السبت، تسجيل 1776 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و922 حالة شفاء، و21 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وقال منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، السيد معاد لمرابط، في تصريح صحفي، إن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمغرب إلى 41 ألفا و17 حالة منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في 2 مارس الماضي.

وأضاف منسق المركز الوطني أن مجموع حالات الشفاء ارتفع إلى 28 ألفا و566 حالة، بمعدل تعاف يناهز 70 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 632 حالة.

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