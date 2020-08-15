بتريوس: الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية قد تدفع للتفاوض مع فلسطين

هنأ المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية ديفيد بتريوس، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعقد الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية، التي وصفها باتفاقية تاريخية مهمة.

وأضاف بتريوس، في لقاء عبر سكايب لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم السبت، أن الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية التي تضمنت تعليق ضم الأراضي الفلسطينية، يمكن أن تدفع قدمًا للتفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ذاكرًا أن الخطة التي وضعتها إدارة ترامب لاقت ترحيبًا من قبل الفلسطينيين.

وأكد أهمية هذه الاتفاقية ليس فقط للعلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والدول العربية، بل وإقامة الرحلات الجوية والتنقلات السياحية والتجارية بينهم، متابعًا: «سيتفاوض البلدين في هذا الأمر الأسابيع المقبلة».

وتوقع انضمام البحرين وعمان والمغرب ودول عربية أخرى مع الإمارات لما وصفه بالإنجاز التاريخي مع إسرائيل، وذلك وفق معاهدات مختلفة، مؤكدًا أهمية الشراكة الأمريكية مع الإمارات.

وتوصلت إسرائيل ودولة الإمارات العربية، إلى اتفاق تاريخي، بوساطة أميركية، وفقًا لما جاء في بيان مشترك.

وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض «إتمام اتفاق للسلام في اتصال هاتفي، أول أمس الخميس، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد».