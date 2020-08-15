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قصد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، نيويورك لعيادة شقيقه الأصغر روبرت الذي يرقد في أحد مستشفيات المدينة.

ودخل ترامب مستشفى نيويورك المشيخي، في مانهاتن، واضعاً كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ثم خرج بعد حوالي 45 دقيقة، بحسب ما أفاد صحفي في وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الرئيس الأمريكي إثر زيارة شقيقه الأصغر، المولود في 1948، إن الأخير "يعيش وقتاً عصيباً".

وأفادت تقارير إعلامية أن روبرت ترامب مريض بشدّة، لكنها لم تفصح عن طبيعة مرضه.

ولم يوضح البيت الأبيض ولا الرئيس ما يعاني منه روبرت ترامب.

وعاد ترامب شقيقه في نيويورك على هامش قضائه، عطلة نهاية الأسبوع، في نادي الجولف الخاص به، في بيدمينستر، بولاية نيوجيرسي المجاورة.

وتولى روبرت ترامب مناصب عليا في إمبراطورية العائلة العقارية وهو مدافع شرس عن شقيقه الرئيس.