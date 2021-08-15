الهند تسجل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و493 وفاة

سجلت الهند 36 ألفا و83 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 32 مليونا و192 ألفا و576 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الأحد- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 493 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 431 ألفا و225 شخصا.

وأفادت بأن 37 ألفا و927 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 31 مليونا و376 ألفا و15 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 385 ألفا و336 حالة.