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أفادت بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الأحد ارتفاع التضخم بنسبة 4ر0% في شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، وذلك مقابل 2ر6% في يونيو.

وأرجعت الهيئة التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم إلى تلاشي تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% والتي بدأ تطبيقها في يوليو 2020، ما يعني أنه لن يؤثر على التغير السنوي للرقم القياسي لأسعار المستهلك بعد الآن.

وعزت الارتفاع في التضخم على أساس سنوي إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 8ر7% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 2ر1%.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو استقرارا نسبيا مقارنة بالشهر السابق، حيث ارتفع بنسبة 2ر0%، وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم التعليم بنسبة 4ر1%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3ر4%.