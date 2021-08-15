أحمد سعد ينتهى من تسجيل أغنية فيلم 200 جنيه

انتهى المطرب أحمد سعد من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "200 جنيه"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي ٢٥ اغسطس الجاري.



فيلم "200 جنيه، تدور أحداثه في اطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.



«200 جنيه»، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي ،أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي،بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي ،مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد.



والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج محمد عبدالحميد، ووائل علي، و أحمد عبدالعاطي.