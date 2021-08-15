ألمانيا تعلن نقل طاقم سفارتها في أفغانستان إلى مطار كابول

أغلقت ألمانيا سفارتها في أفغانستان بسبب زحف حركة طالبان صوب العاصمة كابول ونقلت طاقم السفارة إلى الجزء العسكري من مطار العاصمة الأفغانية.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على تويتر اليوم الأحد حيث كتب إن " موظفي السفارة وصلوا إلى هناك في الوقت الراهن، واستعادوا القدرة على العمل".

واستدعى ماس لجنة إدارة الأزمة التابعة للحكومة الألمانية للاجتماع بعد ظهر اليوم، وقال إن الاجتماع سيدور حول "إعداد إجراءات فورية لتأمين وترحيل الموظفين الألمان وأشخاص آخرين معرضين للخطر من أفغانستان".

كانت مجلة "دير شبيجل" أوردت تقريرا في وقت سابق عن إجلاء موظفي السفارة الألمانية، وذكرت المجلة أنه بعد ورود أول أخبار عن دخول وحدات من طالبان إلى المدينة، تم إجلاء نحو 20 شخصا تابعا للسفارة والشرطة الاتحادية المكلفة بحماية البعثة الدبلوماسية إلى الجزء العسكري المُؤَمَّن في المطار وذلك لأسباب أمنية.