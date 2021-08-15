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السودان: ارتفاع منسوب النيل الرئيسي بمحطة عطبرة

سمر إبراهيم
نشر في: الأحد 15 أغسطس 2021 - 12:18 م | آخر تحديث: الأحد 15 أغسطس 2021 - 12:18 م

أوضح التقرير اليومي لغرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل السودانية، إن الفاصل المداري يمر شمال عطبرة، ماراً بمدينة الدبة متوقعاً هطول الأمطار، مشيراً إلى هطول أمطار خفيفة وأتربة كثيفة بكلً من محليتي "الدامر، وعطبرة".

وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن نهر النيل الرئيسي سجل اليوم الأحد، 15 مترا و93 سم، بارتفاع 1 سنتيمتر عن منسوب الأمس وانخفاض 17 سم عن العام الماضي.

وسجل نهر عطبرة، 15 متر و40 سم، بانخفاض 2 سم عن منسوب الأمس، وانخفاض 18 سنتيمترا عن العام الماضي.

وناشدت الغرفة، المواطنين القاطنين على ضفاف الأنهار والجزر اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الوديان والسيول والخيران، لارتفاع مناسيب النيل حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.


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