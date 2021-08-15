 شكري يعرب لنظيره الجزائري عن تعازي مصر في ضحايا الحرائق - بوابة الشروق
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شكري يعرب لنظيره الجزائري عن تعازي مصر في ضحايا الحرائق

سامح شكري، وزير الخارجية
سامح شكري، وزير الخارجية
أ ش أ
نشر في: الأحد 15 أغسطس 2021 - 10:31 م | آخر تحديث: الأحد 15 أغسطس 2021 - 10:40 م

أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، نقل خلاله مُجددًا تعازي جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبًا، للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وشعبها الشقيق، وذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت مؤخرًا بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن وفاة وإصابة العديد من الأشقاء الجزائريين.

وقال السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري، أكد لنظيره الجزائري، تضامن مصر الكامل مع الجزائر الشقيقة، ووقوفها معها في هذا المُصاب الأليم، مُتمنيًا الشفاء العاجل لكافة المُصابين.

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