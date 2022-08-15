ميانمار: الحكم على أونج سان سو تشي بالسجن 6 سنوات في تهم فساد

قضت محكمة في ميانمار، اليوم الاثنين، بسجن الزعيمة المخلوعة أونج سان سو تشي، لمدة 6 سنوات بعد إدانتها بتهم فساد، لتضاف العقوبة الجديدة إلى حكمها السابق بالسجن 11 عاما.



وقال مسؤول قانوني، بحسب وكالة أنباء أسوشيتيد برس، إن المحاكمة جرت خلف أبواب مغلقة، دون السماح لوسائل الإعلام أو الجمهور بالحضور.



وفي قضايا الفساد الأربع التي أصدرت المحكمة حكما بشأنها اليوم، اتهمت سو تشي باستغلال منصبها لتأجير أراض عامة بأسعار أقل من أسعار السوق، وبنت مسكنا بتبرعات مخصصة لأغراض خيرية، فيما نفت سو تشي كل التهم الموجهة إليها، ومن المتوقع أن يستأنف محاموها على الحكم.



وكان قد حُكم على سو تشي بالفعل بالسجن 11 عاما بتهمة التحريض على الفتنة والفساد وتهم أخرى في محاكمات سابقة بعد أن أطاح الجيش بحكومتها المنتخبة واحتجزها في فبراير 2021.



يذكر أن ميانمار تشهد اضطرابات منذ العام الماضي عندما أطاح الجيش بحكومة منتخبة بقيادة حزب "سو تشي" بعد فوزه في الانتخابات العامة، وشن الجيش حملة قمع على المعارضة، وسجن عشرات الآلاف وتعرض كثيرون للتعذيب أو الضرب أو القتل فيما وصفته الأمم المتحدة بجرائم ضد الإنسانية.