لاتفيا تورد أربع مروحيات عسكرية إلى أوكرانيا

تسلمت أوكرانيا أربع مروحيات عسكرية من لاتفيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأعلنت وزارة الدفاع اللاتفية اليوم الاثنين أن اثنتين من المروحيات الأربع طراز إم آي-17 والاثنتين الأخريين طراز إم آي-2، وبعضها تم تسليمه مفككا إلى أوكرانيا، وقالت إن الطائرات التي تم تطويرها في الاتحاد السوفيتي السابق تم طلاؤها من جديد بالإضافة إلى تجديد واحدة من الطائرتين إم آي-17.

ونُقِل عن وزير الدفاع اللاتفي ارتيس بابريكس قوله:" نظرا لقيام جنود أوكرانيين حاليا بهجمات مضادة، فإن مروحياتنا التي تبرعنا بها ستساعد في القيام بعمليات عسكرية وإنقاذ أرواح".

وأضاف بابريكس أنه " لا ينبغي وقف دعم الدول الغربية لأوكرانيا حتى تحرر كل أراضيها من قوة الاحتلال الروسية".

وأفادت حكومة ريجا بأن قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها إلى أوكرانيا منذ وقوع الهجوم الروسي في أواخر شباط/فبراير الماضي تجاوزت 200 مليون يورو، وكان من بين الأسلحة التي قدمتها لاتفيا إلى أوكرانيا صواريخ الدفاع الجوي ستينجر.