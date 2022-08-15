إقامة «basketball without borders» لأول مرة في مصر وشمال إفريقيا

أعلن الاتحاد الوطني الأمريكي لكرة السلة "NBA" والاتحاد الدولي لكرة السلة "FIBA" بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة عن اقامة معسكر Basketball Without Borders (BWB) لأول مرة في مصر خلال شهر اغسطس الجاري.

ويقام معسكر Basketball Without Borders (BWB) في الفترة من 28 لـ 31 أغسطس في مجمع حسن مصطفى للمرة الأولى في مصر وشمال إفريقيا والأولى في إفريقيا منذ عام 2019 عندما أقيمت في السنغال.

ويجمع معسكر Basketball Without Borders أكثر من 60 لاعب من أفضل لاعبي قارة إفريقيا للذكور والإناث من أجل التعلم من لاعبي NBA وWNBA وFIBA الحاليين والسابقين والأساطير والمدربين.

ومن المقرر أن يشارك كلًأ من حسن عامر وسيف قيدار هنداوي وآدم الحلواني وجنا الألفي وجنا طارق السعيد وهنا عبد العال من مصر ضمن مجموعة المواهب الإفريقية الشابة خلاص المعسكر.

وصرح الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة عن استضافة المعسكر قائلًا "يسعدنا استضافة هذا الحدث الكبير لأول مرة في شمال إفريقيا ومصر، نرحب بالمواهب الإفريقية الشابة في أرض الفراعنة".

وتابع "استضفنا من قبل كأس العالم للأندية وBAL والآن نستضيف معسكر BWB وهو ما يمنحنا شعور بأن كرة السلة في مصر تنمو وتزدهر، أشكر FIBA و NBA Africa على ثقتهما في قدراتنا على تنظيم أحداث رائعة".

فيما قال فيكتور ويليامز الرئيس التنفيذي لـ NBA Africa "المعسكر هدفه تطوير نخبة اللاعبين في إفريقيا، يسعدنا الاعلان عن اقامته من جديد في إفريقيا بعد غياب 3 سنوات، هذي هي النسخة الـ 18 للمعسكر، نحن متحمسون للتعاون مع الاتحاد المصري لإقامته لأول مرة في مصر".

يذكر أن معسكر BWB أفرز العديد من اللاعبين للانضمام إلى فرق الدوري الأمريكي لكرة السلة مثل الكاميروني باسكال سياكام لاعب نادي تورنتو رابتورز والذي فاز معهم ببطولة الدوري في عام 2019، ومواطنه جويل إمبييد لاعب نادي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وغيرهم من اللاعبين.