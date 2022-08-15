قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تقف إلى جوار الأهالي، خاصة في المرحلة الأولى بعد وقوع الحوادث، مؤكدة على تقديم رعاية نفسية واجتماعية لضحايا حادث حريق كنيسة المنيرة «كنيسة أبو سيفين» في إمبابة، والذي أسفر حتى الآن عن وفاة 41 شخصًا، وإصابة 14 آخرين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن فرق الدعم النفسي من الهلال الأحمر والجهات المختلفة، ستقدم الدعم إلى أهالي الضحايا والمصابين، موضحة أن الوزارة ترعى الأطفال، وتحدد أنشطة للأرامل والأطفال، من أجل تلافي أزمة ما بعد الصدمة.

وأوضحت أن الوزارة تتولى المساعدة في الأوراق الرسمية كالتقديم للأطفال في المدارس واستخراج شهادات الوفاة وإعلانات الوراثة، معقبة على صورها مع المصابين في المستشفيات: «الموقف كان صعبًا لأننا ندخل على أسرة للمرة الأولى تعلم أنها فقدت ذويها».

وأكدت أن المصابين يحتاجون كل دعم نفسي وإنساني من قبل وبعد، متابعة: «زملاؤنا من الجمعيات الأهلية كانوا موجودين في وقت الحدث، ومن الهلال الأحمر، ونتوجه بالتحية لوزارة الصحة والسكان لسرعتها في نقل المصابين».

وأشادت بالشاب محمد يحيى، الذي أنقذ الأطفال من الحضانة بصورة سريعة، قائلة إن شباب الخدمة المدنية ورجال الإطفاء، أصيبوا أثناء عملهم؛ لأن العمارة تقع في زقاق ضيق، وسُلمها ضيق جدًا.

وذكرت أن القساوسة أكدوا أن الأماكن مفتوحة لبناء الكنائس في مصر، مستطردة: «الأماكن مفتوحة في الوقت الحالي لبناء الكنائس، وهو ما نتابعه لرصد الكنائس في الأماكن غير المؤمنة وغير اللائقة».

واشتعل حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة في إمبابة، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص صباح اليوم الأحد، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الصحية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن سيارات الإسعاف التي تم الدفع بها لموقع الحريق بلغت 37 سيارة، ونقلت 55 حالة إلى مستشفيي (إمبابة العام، والعجوزة) ورفعت حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، ووفرت جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.