 هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية: الجيش قام بتأمين جندي من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود - بوابة الشروق
الأربعاء 24 يونيو 2026 12:20 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لـ مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026؟


النتـائـج تصويت

هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية: الجيش قام بتأمين جندي من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود

سول - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 24 يونيو 2026 - 11:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2026 - 11:16 ص

أوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الكوري الجنوبي قام بتأمين جندي كوري شمالي بعد عبوره الحدود شديدة التحصين إلى كوريا الجنوبية، مساء أمس الثلاثاء، فيما يعتقد أنه "عملية انشقاق من الشمال".

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن الهيئة قولها في رسالة إلى وسائل الإعلام، أن "الجيش تمكن من تأمين جندي كوري شمالي واحد في الجبهة الوسطى، ليلة الثلاثاء وتقوم السلطات المختصة حاليا بالتحقيق في ملابسات الموقف"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويتردد أن الجندي أبدى نيته للانشقاق، بحسب "يونهاب".

وتعد هذه هي رابع حالة عبور للحدود من الشمال إلى الجنوب منذ تنصيب إدارة لي جيه ميونج في يونيو من العام الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك