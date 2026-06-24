هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية: الجيش قام بتأمين جندي من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود

أوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الكوري الجنوبي قام بتأمين جندي كوري شمالي بعد عبوره الحدود شديدة التحصين إلى كوريا الجنوبية، مساء أمس الثلاثاء، فيما يعتقد أنه "عملية انشقاق من الشمال".

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن الهيئة قولها في رسالة إلى وسائل الإعلام، أن "الجيش تمكن من تأمين جندي كوري شمالي واحد في الجبهة الوسطى، ليلة الثلاثاء وتقوم السلطات المختصة حاليا بالتحقيق في ملابسات الموقف"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويتردد أن الجندي أبدى نيته للانشقاق، بحسب "يونهاب".

وتعد هذه هي رابع حالة عبور للحدود من الشمال إلى الجنوب منذ تنصيب إدارة لي جيه ميونج في يونيو من العام الماضي.