وزير الصحة: سنعمل علي حل أزمة الكوادر البشرية والرعايات الحرجة

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة علي استمرار تجهيزات المنشآت الطبية لمنظومة التأمين الجديدة الجديدة، واستمرار تنفيذ مشروع البلازما .

جاء ذلك خلال لقاء لوزير الصحة والسكان مع الصحفيين والإعلاميين اليوم بالوزارة.

وأكد عبدالغفار أن الصحة تسعى حاليا للقضاء علي مبادرة إحياء الولادة الطبيعية، والبعد عن الولادة القيصرية الغير ضرورية، حيث أن الولادة القيصرية ينتج عنها مشاكل كبيرة مثل الاحتياج للبن الصناعي والحضانات وغيرها من المشاكل.

وأشار عبدالغفار الي أن الوزارة تعمل حاليا علي حل أزمة نقص الكوادر البشرية، وتحسين عمل منظومة الرعايات الحرجة وربطها بكل المنشآت الطبية سواء في الصحة أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات الخاصة.

ولفت عبدالغفار الي وضع خريطة صحية في مصر، تضم جميع الأمراض في محافظات الجمهورية، سواء كان احتياجات المنشآت الطبية، أو الكوادر البشرية، أو الأجهزة والمستلزمات الطبية.